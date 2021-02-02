‘Üretin, alalım’

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü Yamanlar’da muhtar ve köylülerle bir araya gelen Soyer, “Kooperatif kurun ve üretin. Biz de sizin ürettiklerinizi satın alalım. Kente bu kadar yakın Yamanlar’da agro turizmi geliştirecek projeler yapacağız” dedi. Başkan Soyer, Yamanlar’da daha önce sanatoryum olarak kullanılan ve yılladır atıl kalan tesisleri de inceledi.

Yamanlar Muhtarı Ferhat Serçekuş, işsiz kalan gençlerin köyü terk ederek şehre gitmesinden yakındı ve bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Serçekuş, “Gençler köyde kalmıyor. Şehirlere kaçıyor. Burası orman köyü. Ne yapacaklar? Burada insanların para kazanmasını sağlayacak şeyler olmalı” dedi.

‘Marinamız model olacak’

İzmir Büyükşehir, Haziran 2020’de devraldığı Üçkuyular’daki marinada çalışmalar yapıyor. İzmir Marina ismiyle İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün işletmeye başladığı tesis yenilendi ve teknelere ev sahipliği yapmaya başladı. Çocuklar ve gençler için Denizcilik Eğitim Merkezi ile tüm İzmirlilerin yararlanabileceği sosyal tesisler de hazırlanıyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, şu bilgileri verdi: “İzmir Marina, şehir içinde olması nedeniyle tekne sahiplerinin en büyük tercihi… İZDENİZ olarak İzmir Marina projesi ile katma değeri yüksek yat turizmi alanında İzmir’e atılım yaptırmayı ve kent içinde yapılması planlanan yeni yat limanları için model olmayı hedefliyoruz” dedi.