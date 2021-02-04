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    HaberlerEge Haberleri Ürkmez merkezini vatandaşa açtılar
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Ürkmez merkezini vatandaşa açtılar

    SEFERİHİSAR Belediyesi ve İzmir Büyükşehir ekipleri, tüm imkanlarını seferber etti, olumsuz durumlara anında müdahale etti.

    Ürkmez merkezini vatandaşa açtılar

    Evlerine giremeyen vatandaşların barınma ve sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Ürkmez Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı. Başkan İsmail Yetişkin de, ekipleri yalnız bırakmadı. Mesai gözetmeksizin çalışan personele teşekkür eden Yetişkin, “Bize ulaşmak isteyen tüm vatandaşlarımız için Acil Durum İletişim numaralarımız 7/24 açık” diye konuştu.

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