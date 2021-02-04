Ürkmez merkezini vatandaşa açtılar

Evlerine giremeyen vatandaşların barınma ve sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Ürkmez Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı. Başkan İsmail Yetişkin de, ekipleri yalnız bırakmadı. Mesai gözetmeksizin çalışan personele teşekkür eden Yetişkin, “Bize ulaşmak isteyen tüm vatandaşlarımız için Acil Durum İletişim numaralarımız 7/24 açık” diye konuştu.