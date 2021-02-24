24.02.2021 - 00:01 |
Urla enginarı çok seviliyor
İzmir’in Urla ilçesinde yetişen sakız enginarları, başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye’den ilgi görüyor.
15 yıldır enginar yetiştiren İlker Çapacı, Türkiye’nin yanı sıra Dubai ve İngiltere’ye de ürün gönderiyor. Doğal ve ilaçsız üretim yaptıklarını belirten Çapacı, “Taze urla enginarı sevenler urla_enginar_ilker instagram adresinden bize ulaşabilir. Enginarlar, sipariş geldiği gün kesilip ayıklanıyor. Taze taze vakumlanıp hemen kargolanıyor. İsteyenler tarlamıza gelip de satın alabilir” dedi.