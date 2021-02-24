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    24.02.2021 - 00:01 |

    Urla enginarı çok seviliyor

    İzmir’in Urla ilçesinde yetişen sakız enginarları, başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye’den ilgi görüyor.

    Urla enginarı çok seviliyor

    15 yıldır enginar yetiştiren İlker Çapacı, Türkiye’nin yanı sıra Dubai ve İngiltere’ye de ürün gönderiyor. Doğal ve ilaçsız üretim yaptıklarını belirten Çapacı, “Taze urla enginarı sevenler urla_enginar_ilker instagram adresinden bize ulaşabilir. Enginarlar, sipariş geldiği gün kesilip ayıklanıyor. Taze taze vakumlanıp hemen kargolanıyor. İsteyenler tarlamıza gelip de satın alabilir” dedi.

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