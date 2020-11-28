Urla ve Güzelbahçe’ye talep arttı

Pandemi ve ardından gelen yıkıcı depremle İzmir’de sayfiye bölgelerindeki arsa ve konutlar değer kazandı. Müstakil ve az katlı yapıların çoğunlukta olduğu Güzelbahçe ve Urla gibi şehir merkezine de yakın sayılan bölgelere talebin artığını belirten Startkey Master Gayrimenkul’den Buğra Han Toktamış, “Koronavirüs salgınıyla nefes alabileceğimiz, geniş, rahat ve ferah yaşam alanlarına ihtiyaç duyduk. Bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe olan evler aramaya başladık. Yakın geçmişe kadar yazlık statüsündeki ilçeler merkez olma yolunda ilerliyor” dedi.

Yeni yapıların fiyatlarının bütçeleri zorladığını mevcut eski konutlarında sağlamlık konusunda soru işaretlerine neden olduğunu ifade eden Toktamış, “Binaların zemin etüdü, dayanıklılık testleri yapılıp mümkün olduğunca sağlam zeminli ve az katlı, deprem yönetmeliğine uygun olan yapılar tercih edilmeli. Birçok yeni yatırımla yeni projeler gelecek” diye konuştu.