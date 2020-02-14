14.02.2020 - 00:04 |
Urla’da eğitime destek sürüyor
İzmir Yardımsevenler Derneği’nin Kuşçular İlkokulu’nda yapımını tamamladığı sanat atölyesi, tuvalet ve Atatürk büstünün açılışı yapıldı.
Açılış kurdelesini kesen Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, eğitime her zaman destek olacaklarını vurguladı, “Eğitim her daim önceliğimiz” diye konuştu.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.