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    HaberlerEge Haberleri Urla’da eğitime destek sürüyor
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    14.02.2020 - 00:04 |

    Urla’da eğitime destek sürüyor

    İzmir Yardımsevenler Derneği’nin Kuşçular İlkokulu’nda yapımını tamamladığı sanat atölyesi, tuvalet ve Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

    Urla’da eğitime destek sürüyor

    Açılış kurdelesini kesen Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, eğitime her zaman destek olacaklarını vurguladı, “Eğitim her daim önceliğimiz” diye konuştu.

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