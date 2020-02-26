Urla’da İZTAŞIT hazırlıkları tamam

Toplantıda sahil, park, bahçe ve mezarlık düzenlemeleri, ulaşım, altyapı, halı saha ve sosyal tesis talepleri öne çıktı. Başkan Soyer muhtarları tek tek dinledi, not aldı. Ulaşımla ilgili talepler üzerine Başkan Soyer, Urla’da İZTAŞIT uygulaması için gerekli hazırlıkların başlayacağını söyledi.