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    HaberlerEge Haberleri Urla’da İZTAŞIT hazırlıkları tamam
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Urla’da İZTAŞIT hazırlıkları tamam

    Merkeze uzak ilçelerde muhtarlarla toplantı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in son durağı Urla oldu.

    Toplantıda sahil, park, bahçe ve mezarlık düzenlemeleri, ulaşım, altyapı, halı saha ve sosyal tesis talepleri öne çıktı. Başkan Soyer muhtarları tek tek dinledi, not aldı. Ulaşımla ilgili talepler üzerine Başkan Soyer, Urla’da İZTAŞIT uygulaması için gerekli hazırlıkların başlayacağını söyledi.

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