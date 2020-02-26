26.02.2020 - 00:00 |
Urla’da İZTAŞIT hazırlıkları tamam
Merkeze uzak ilçelerde muhtarlarla toplantı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in son durağı Urla oldu.
Toplantıda sahil, park, bahçe ve mezarlık düzenlemeleri, ulaşım, altyapı, halı saha ve sosyal tesis talepleri öne çıktı. Başkan Soyer muhtarları tek tek dinledi, not aldı. Ulaşımla ilgili talepler üzerine Başkan Soyer, Urla’da İZTAŞIT uygulaması için gerekli hazırlıkların başlayacağını söyledi.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.