Urla’da zeytin buluşması...

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) öncülüğünde düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Köstem Zeytinyağı Müzesi, Zeytin Dostu Derneği ve Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği katkıları ve işbirliğinde gerçekleşen ‘Urla Zeytin Aşkı Sempozyumu’ yoğun ilgi gördü. Doç. Dr. Levent Köstem, 17 yıldır müzeyi kurmak için verdikleri mücadeleyi anlattı, “Yaşayan bir müze kavramında yaptığımız zeytinyağı müzesi, dünyanın en büyük müzesi oldu. Burası, Bütün amacımız, burada çocuklara eğitim verebilmek. Burasını bir eğitim kurumuna dönüştürmek istiyorum” dedi. TÜLOV Başkanı Aytekin Tunus da, “Eğitim alanında yürütülen burs faaliyetlerimize destek bekliyoruz. Toplumun her kesimi eğitim konusunda duyarlı olmalı, maddi ve manevi destek sağlamalı” diye konuştu.