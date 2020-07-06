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    HaberlerEge Haberleri Urla’daki yangına 60 ton su boşalttı
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Urla’daki yangına 60 ton su boşalttı

    Urla’daki yangına 60 ton su boşalttı

    Urla’da, kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen ve hem yerleşim yerlerini hem de dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağlarını tehdit eden yangında, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınmasında, amfibi tipi ‘BE 200 ES’ Rus yangın söndürme uçağı etkili oldu. Uçağın 27 dakika içinde yangın yerine vardığı ve 1 saat içinde 7 sorti yaparak, 60 ton su boşalttığı öğrenildi. - Davut Can DHA

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