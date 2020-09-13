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    13.09.2020 - 07:00 |

    Urlalıların direnişi Yarımada’ya örnek

    12 Eylül 1922 Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tören ile kutlandı.

    Urlalıların direnişi Yarımada’ya örnek

    12 Eylül 1922 Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tören ile kutlandı. Törende konuşan Kaymakam Önder Can, ““Hasan Tahsin’in düşmana attığı o ilk kurşunun ardından bir gün sonra, 16 Mayıs 1919 tarihinde, işgalin ikinci gününde Urla’da yaşayan kalabalık Rum halkı Türk köylerine saldırmaya başladı. Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey’in elinde ise yalnızca 18 asker bulunuyordu. Vatansever Urla halkı bu durum karşısında kasabadaki cephaneliğe el koyarak 120 kişilik milis kuvveti oluşturmayı başardı ve Urlalıların bu hareketi Batı Anadolu’da ilk Kuvayı Milliye’nin Urla’da doğmasını sağladı. Urla’mızın yeniden doğduğu gün, bugün” dedi.

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