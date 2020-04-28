Urla’nın enginarı sofraları süslüyor

Urla’da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’nin bu yıl salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamamaları için harekete geçen festivalin kurucusu ve üretici Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri tüm Türkiye’deki enginar severlere ulaştırıyor. Omuroğlu, enginarın çiçeğinin yenilebilen bir gıda olduğuna dikkat çekti, “Enginarın taze olup olmadığını anlamak çok kolay. Bıçakla kestiğiniz anda içi açık yeşil, ortası beyazsa ve kolay ayrılabiliyorsa tazedir” diye konuştu. Hasat süresinin hava sıcaklığına göre değiştiğini anlatan Omuroğlu, “Enginar sezon sonunda mor çiçekler açar. Mayısın ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’nde yerel üreticilerimizi desteklemek isteyenler annelerine yenilebilen bir çiçek armağan edilebilirler. Kısa bir zaman kaldı. Çok sıcaklarda liflenme başlar ve dikenli kısımlar artar. Sezon sona ermeden enginar almayı unutmayın” şeklinde konuştu.