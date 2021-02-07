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    HaberlerEge Haberleri Urla’nın iyilik melekleri işbaşında
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    07.02.2021 - 00:02 |

    Urla’nın iyilik melekleri işbaşında

    Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve gönüllüler, köy okulları öğretmenleri yardımlaşma platformu kanalıyla ulaştıkları, Hakkâri Yüksekova Ortaç Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine evlerinde ördükleri giysileri gönderecek.

    Urla’nın iyilik melekleri işbaşında

    Ürünler, 26 Şubat’a kadar Kent Konseyi binasında toplanacak, giysi öremeyenlerden de yün desteği alınacak, isteyen gönüllülere dağıtılacak. Urla Kent Konseyi (UKK) Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, belli merkezlerde toplanacak olan giysilerin üyeleri tarafından da alınabileceğini belirtti, “Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Nejla Bayman ve üyeleri, Urla Eğitim Vakfı Başkanı Hale Pekerten ve üyeleriyle köydeki çocuklarımızı soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa ısıtmayı hedefliyoruz” dedi.

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