Urla’nın iyilik melekleri işbaşında

Ürünler, 26 Şubat’a kadar Kent Konseyi binasında toplanacak, giysi öremeyenlerden de yün desteği alınacak, isteyen gönüllülere dağıtılacak. Urla Kent Konseyi (UKK) Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, belli merkezlerde toplanacak olan giysilerin üyeleri tarafından da alınabileceğini belirtti, “Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Nejla Bayman ve üyeleri, Urla Eğitim Vakfı Başkanı Hale Pekerten ve üyeleriyle köydeki çocuklarımızı soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa ısıtmayı hedefliyoruz” dedi.