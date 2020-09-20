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    HaberlerEge Haberleri Urla’yı farklı bir açıdan yansıtıyor
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    20.09.2020 - 00:02 |

    Urla’yı farklı bir açıdan yansıtıyor

    İzmirli yazar Tufan Atakişi’nin “Çağlar Boyu Urla” kitabı yayınlandı.

    Urla’yı farklı bir açıdan yansıtıyor

    Kitaptaki belge, görsel ve haritaların Urla hakkında farklı bilgiler sunduğunu belirten Atakişi, “19. yüzyılın başlarında Smyrna’dan sonra Batı Anadolu’nun ikinci büyük şehrinin, Hourlac, Dourlac, Ourlac, Vrioula, Vourla adlarıyla tarihi kayıtlara geçtiğini biliyor muydunuz? Bu kitapta Hourlac diye başlayıp Vourla diye devam eden süreci bulacaksınız” dedi.

    96 sayfalık kitapta 80 adet görsel ve harita bulunuyor.

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