Urla’yı farklı bir açıdan yansıtıyor

Kitaptaki belge, görsel ve haritaların Urla hakkında farklı bilgiler sunduğunu belirten Atakişi, “19. yüzyılın başlarında Smyrna’dan sonra Batı Anadolu’nun ikinci büyük şehrinin, Hourlac, Dourlac, Ourlac, Vrioula, Vourla adlarıyla tarihi kayıtlara geçtiğini biliyor muydunuz? Bu kitapta Hourlac diye başlayıp Vourla diye devam eden süreci bulacaksınız” dedi.

96 sayfalık kitapta 80 adet görsel ve harita bulunuyor.