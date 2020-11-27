Uşak ‘dur’ dedi

Uşak’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı. Meydanda kurulan beyaz stant üzerine mücadelenin simgesi olan ‘Dur’ ifadeli işaret bırakan Rektör Savaş, “Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı gerektirir” dedi. Etkinlikte, turuncu balonlar da gökyüzüne bırakıldı.