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    18.09.2020 - 00:02 |

    Uşak esnafına moral

    Bu yıl 33. kez kutlanan Ahilik Haftası için Uşak Belediyesi özel bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen programda yılın Ahisi Hasan Alçıl’a, geçtiğimiz yılın Ahisi Mehmet Akşehirli’ye ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş’a üzerinde Uşak’a dair özel ögelerin yer aldığı bir rölyef takdim edildi. Öte yandan Uşak Belediyesi’nin hazırlamış olduğu “Son Ahiler” belgesel gösterimi yapıldı.

    Uşak esnafına moral

    Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Büyük emeklerle çalışan esnaf, Uşak’ın ve medeniyetimizin önemli bir parçası, bizler de daha iyi şartlar altında çalışabilmeleri ve sanatlarını icra edebilmeleri adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

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