Uşak esnafına moral

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Büyük emeklerle çalışan esnaf, Uşak’ın ve medeniyetimizin önemli bir parçası, bizler de daha iyi şartlar altında çalışabilmeleri ve sanatlarını icra edebilmeleri adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.