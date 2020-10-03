Uşak film festivaline 3150 başvuru geldi

21 dalda ödül verileceğini belirten festival Onursal Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yaşanan küresel salgına rağmen festivalimizde, sürpriz konuklarımız, özel gösterimlerimiz ve etkinliklerimizle sanatsal doku korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 14-18 Aralık günleri arasında düzenlenecek olan festival için son başvuru 15 Ekim’de yapılabilecek.