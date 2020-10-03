03.10.2020 - 07:00 |
Uşak film festivaline 3150 başvuru geldi
Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nun bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne 120 ülkeden 3 bin 150 başvuru yapıldı.
21 dalda ödül verileceğini belirten festival Onursal Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yaşanan küresel salgına rağmen festivalimizde, sürpriz konuklarımız, özel gösterimlerimiz ve etkinliklerimizle sanatsal doku korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 14-18 Aralık günleri arasında düzenlenecek olan festival için son başvuru 15 Ekim’de yapılabilecek.