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    HaberlerEge Haberleri ‘Uşak halısını dünya tanıyacak’
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    30.01.2020 - 00:05 |

    ‘Uşak halısını dünya tanıyacak’

    ‘Uşak halısını dünya tanıyacak’

    Uşak İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak restore edilen ve Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi’nin faaliyetlerine devam edeceği tarihi Çeşmeli Çift Konak’ın açılışı Vali Funda Kocabıyık’ın katılımıyla yapıldı. Dokumacılığın, Orta Asya’da başlayıp Anadolu’ya uzanan ve yüzyıllardır süregelen geleneksel Türk el sanatlarından biri olduğunu belirten Kocabıyık, “Dokumacılık bizim için nesilden nesile aktarılan kültürel bir değer. Tarih incelendiğinde ilimizin dokumacılık alanında önemli bir merkez olduğunu görmekteyiz. Uşak’ta dokunan el emeği kilim ve halılar kalitesiyle dünyada göz doldurmuş, ülkemizde ve dünyada yöneticilerin saraylarına kadar girmeyi başarmış. Amacımız asırların vermiş olduğu deneyimle köklü bir dokumacılık geleneğinin eseri olan Uşak halılarını, hem ülkemizde hem de dünyada daha iyi tanıtmak ve geniş bir ekonomik pazara dönüştürmek” dedi.

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