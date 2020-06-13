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    13.06.2020 - 00:03 |

    Uşak halkından çevre farkındalığı

    Uşak Belediyesi’nin çevre kampanyasına katkı sağlayan onlarca vatandaşa, rengarenk çiçekler dağıtıldı.

    Uşak halkından çevre farkındalığı

    Doğanın korunması ve sokak canlılarının yaşam hakkının güvence altına alması adına ortaya koyulan projeden memnuniyet duyduklarını kaydeden vatandaşlar da, belediyeye teşekkür iletti. Duyarlılığın ve bilincin artması adına çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Çakın, “Doğa bizim için yaşam demektir. İnsanoğlunun kaliteli yaşaması ve doğanın korunması birbiri ile doğrudan bağlantılı. Yarınlarımızın garantisi, bugünden alacağımız tedbirler, kazanacağımız çevre bilinciyle mümkün olacak” dedi.

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