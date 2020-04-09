Uşak halkından tam destek

“Haydi Uşak, şimdi paylaşma vakti” sloganıyla başlatılan kampanyanın büyük bir destek bulduğunu dile getiren Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Sekreteri Dr. Zafer Aydın, “Sağlık tedbirleri kapsamında birçok iş yerinin kapatılması gerekti ve bu zorlu süreçte maalesef ülkemizdeki ihtiyaç sahibi sayısı arttı. İşte tam da bu noktada destek verebilmek adına kaynak oluşturmak ve bu kaynağı kamu kurumları aracılığı ile yerine ulaştırmak istedik. İstiyoruz ki bu zor günlerde gerçekleştirilen kampanya ile şehrimizde temas edilemeyen ihtiyaç sahibi kalmasın” diye konuştu..