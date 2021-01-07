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    HaberlerEge Haberleri Uşak, Niğde’ye şans tanımadı
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    07.01.2021 - 00:00 |

    Uşak, Niğde’ye şans tanımadı

    MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta İnegölspor deplasmanından beraberlikle dönen Uşakspor, ilk yarının son haftasında evinde Niğde Anadolu FK’yı 2-1 yendi.

    Uşak, Niğde’ye şans tanımadı

    Maça etkili başlayan ev sahibi, 13. dakikada Mehmet Gürkan’ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Uşakspor, 48. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Seçkin, topu ağlara göndererek takımını rahatlattı: 2-0. Konuk Niğde Anadolu FK, 90’da Mustafa’yla farkı 1’e indirdi. Uşakspor, bu galibiyetin ardından 33 puana yükseldi, Play Off yarışında kayıp yaşamadı.

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