13.06.2020 - 00:00 |
Uşak, Şimşir’le devam
Uşakspor’da yönetim gelecek sezon için Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir’le yeniden anlaştı.
Bu sezon devre arasında göreve geldiği kırmızı siyahlı takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp, Play Off yarışına ortak eden deneyimli teknik adamın 2020-21 sezonunda da görevini sürdüreceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hasan Erkin Şimşir ile 2020-2021 sezonu için de yolumuza devam etme kararı aldık. Anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, nice başarılarda birlikte olmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.