Uşak, Şimşir’le devam

Bu sezon devre arasında göreve geldiği kırmızı siyahlı takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp, Play Off yarışına ortak eden deneyimli teknik adamın 2020-21 sezonunda da görevini sürdüreceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hasan Erkin Şimşir ile 2020-2021 sezonu için de yolumuza devam etme kararı aldık. Anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, nice başarılarda birlikte olmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.