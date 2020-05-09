09.05.2020 - 00:03 |
Uşak Üniversitesi aşı projesinde
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) yürütücü kurum olduğu, aşı projesinde Uşak Üniversitesi de yer alıyor. ‘SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi’ adlı proje, TÜBİTAK-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004) Programı kapsamında kabul edildi.
TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz de aşı geliştirme projesi çalışmalarına destek veriyor. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu salgın sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti, “Proje ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Gösterdikleri çabayla en iyi sonucu alacaklarına inanıyorum” dedi.
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