Uşak Üniversitesi aşı projesinde

TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz de aşı geliştirme projesi çalışmalarına destek veriyor. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu salgın sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti, “Proje ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Gösterdikleri çabayla en iyi sonucu alacaklarına inanıyorum” dedi.