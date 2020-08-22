Uşak Üniversitesi dünya listelerinde

Dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Her üniversitenin kabul edilmediği, Times Higher Education gibi saygın sıralama kuruluşlarının da değerlendirmesine alındık. Bunun yanı sıra SCImago sıralamasına dahil edilen üniversitemiz, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. oldu” dedi.