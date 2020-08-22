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    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi dünya listelerinde
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    22.08.2020 - 00:03 |

    Uşak Üniversitesi dünya listelerinde

    Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Uşak Üniversitesi 3 bin 085’inci sırada yer aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında 89’uncu oldu.

    Uşak Üniversitesi dünya listelerinde

    Dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Her üniversitenin kabul edilmediği, Times Higher Education gibi saygın sıralama kuruluşlarının da değerlendirmesine alındık. Bunun yanı sıra SCImago sıralamasına dahil edilen üniversitemiz, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. oldu” dedi.

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