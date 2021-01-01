Uşak Üniversitesi yerli aşının peşinde

İlk mRNA projesi

Uşak Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı, “SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı projenin yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak ise, ülkemizdeki ilk mRNA özelliğini taşıyan aşı projesinin, dünyada Kovid-19’a karşı geliştirilen sınırla sayıdaki mRNA aşı projeleri arasında yer aldığını belirtti. TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün de yer aldığı tüm proje ekibine teşekkür eden Koçak, “Ekibimiz, dünyada aşı çalışmalarının öncüsü konumundaki ekiplerin standartlarında, immünite gelişimine neden olan bir aşı oluşturma çabasındadır” dedi.