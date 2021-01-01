BİST1.477-0.22EURO9.090.18USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi yerli aşının peşinde
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:03 |

    Uşak Üniversitesi yerli aşının peşinde

    Uşak Üniversitesi tarafından “Kovid-19/Günümüzden Geleceğe Etkileri” konulu online konferans gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kovid-19 pandemisi, gelecekteki etkileri, genetik çalışmalar ve Kovid-19 aşısı ile ilgili önemli konuların konuşulacağı böylesi bir konferansı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

    Uşak Üniversitesi yerli aşının peşinde

    İlk mRNA projesi

    Uşak Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı, “SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı projenin yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak ise, ülkemizdeki ilk mRNA özelliğini taşıyan aşı projesinin, dünyada Kovid-19’a karşı geliştirilen sınırla sayıdaki mRNA aşı projeleri arasında yer aldığını belirtti. TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün de yer aldığı tüm proje ekibine teşekkür eden Koçak, “Ekibimiz, dünyada aşı çalışmalarının öncüsü konumundaki ekiplerin standartlarında, immünite gelişimine neden olan bir aşı oluşturma çabasındadır” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber