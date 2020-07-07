BİST118.4850.00EURO7.770.06USD6.860.05ALTIN393.970.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi’nden Japonya’yla işbirliği
    ABONE OL
    07.07.2020 - 07:00 |

    Uşak Üniversitesi’nden Japonya’yla işbirliği

    Uşak Üniversitesi ile Japonya Teikyo Üniversitesi arasında Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü kapsayan ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

    Uşak Üniversitesi’nden Japonya’yla işbirliği

    Uşak Üniversitesi ile Japonya Teikyo Üniversitesi arasında Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü kapsayan ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.
    Makine Mühendisliği bölümlerinin birlikte yürüttükleri akademik çalışmalarla iki üniversite arasında başlayan iletişim ve işbirliğinin artarak sürdüğünü dile getiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, şöyle konuştu:
    Harvard etkinliğine katılım
    “İki üniversite tıp fakülteleri arasında bu yıl ilk kez imzalanan anlaşma ile beş yıl süreyle geçerli olacak şekilde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlanacak. Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanları bu anlaşma kapsamında, Teikyo Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Teikyo Summer School’ ve Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Harvard Special Sessions’ etkinliklerine katılabilecekler.”

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş bebek mucizesi

    Güneş bebek mucizesi

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Sıradaki Haber