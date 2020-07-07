Uşak Üniversitesi’nden Japonya’yla işbirliği

Uşak Üniversitesi ile Japonya Teikyo Üniversitesi arasında Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü kapsayan ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Makine Mühendisliği bölümlerinin birlikte yürüttükleri akademik çalışmalarla iki üniversite arasında başlayan iletişim ve işbirliğinin artarak sürdüğünü dile getiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, şöyle konuştu:

Harvard etkinliğine katılım

“İki üniversite tıp fakülteleri arasında bu yıl ilk kez imzalanan anlaşma ile beş yıl süreyle geçerli olacak şekilde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlanacak. Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanları bu anlaşma kapsamında, Teikyo Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Teikyo Summer School’ ve Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Harvard Special Sessions’ etkinliklerine katılabilecekler.”