18.03.2020 - 00:03 |
Uşak zabıtası, hız kesmeden çalışıyor
Koronavirüsü fırsata çevirmek isteyenlere karşı Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı.
Hijyenik malzeme, gıda ve medikal ürünlere ulaşım hususunda art niyetle hareket edilmesinin önüne geçilmesi için haftasonu dahil çalışmalara ara vermeyen ekipler, fiyatlardaki değişimi mercek altına aldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.