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    HaberlerEge Haberleri Uşaklı maratoncu tebessüm bıraktı!
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    31.03.2020 - 07:00 | | AA

    Uşaklı maratoncu tebessüm bıraktı!

    Uşak’ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye’yi gülümsetti.

    Uşaklı maratoncu tebessüm bıraktı!

    Uşak’ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye’yi gülümsetti. Kazandığı ödülle Banaz’a bağlı Corum Köyü’ne dönen Yeniceli, “Böyle bir günde benim için de güzel oldu. İnsanlardan çok güzel mesajlar geldi, bu beni çok mutlu etti. En azından insanların bu zamanda morale ihtiyacı vardı. ‘Gerçekten o kadar samimi anlattın ki koronavirüse ilaç gibi geldin’ dediler. Koronavirüsü inşallah yeneceğiz” dedi. Yeniceli, koyunlarıyla ilgilenip bahçe işlerini sürdürüyor, bir yandan odun kesip diğer yandan da koşarak idmanlarına devam ediyor. 

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