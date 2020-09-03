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    HaberlerEge Haberleri Uşaklı tenisçiler ödüllerine kavuştu
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    03.09.2020 - 00:00 |

    Uşaklı tenisçiler ödüllerine kavuştu

    6 kategoride toplamda 83 sporcunun nefes kesen mücadelelerine ev sahipliği yapan turnuva, yine zafer haftasında özel bir final yaşattı.

    Uşaklı tenisçiler ödüllerine kavuştu

    Katılımcıların Uşak Belediyesi tarafından hediye edilen ay yıldızlı tişörtlerle yer aldığı final müsabakasına Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner katıldı. Pandemi sürecinin devam ettiğine işaret eden Uşak Belediye Başkanı Çakın, “Unutulmamalıdır ki bu hastalığa yakalansak bile sporun hayatımızın bir parçası olduğu ve kendimize iyi baktığımız sürece hastalığı daha hızlı atlatabildiğimiz bir gerçektir. Ben tüm Uşaklıları spor yaparak sağlıklı kalmaya davet ediyorum” dedi.

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