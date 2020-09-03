Uşaklı tenisçiler ödüllerine kavuştu

Katılımcıların Uşak Belediyesi tarafından hediye edilen ay yıldızlı tişörtlerle yer aldığı final müsabakasına Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner katıldı. Pandemi sürecinin devam ettiğine işaret eden Uşak Belediye Başkanı Çakın, “Unutulmamalıdır ki bu hastalığa yakalansak bile sporun hayatımızın bir parçası olduğu ve kendimize iyi baktığımız sürece hastalığı daha hızlı atlatabildiğimiz bir gerçektir. Ben tüm Uşaklıları spor yaparak sağlıklı kalmaya davet ediyorum” dedi.