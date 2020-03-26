Uşaklılar, ‘evde kal’madı İsmet Paşa Caddesi doldu

UŞAK’ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Evde kal’ çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Uşak’ın alışveriş merkezi İsmet Paşa Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Camilerden “Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederiz” anonsları yapıldı. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, banka önlerinde kuyruklar oluşturdu. Banka önlerinde sıra bekleyenlerden Erkan Günay, “Biraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz” dedi. İsmet Paşa Caddesi’nde satış yapmaya devam eden seyyar satıcı Bilal Çakmak, “Benim günlük otel param, yemek param, masraf param bunları çıkartmak için mecbur sokakta çalışmak zorundayım” diye konuştu.

l FEYZİ DAVULCU DHA