Uşaklılar HES koduyla halı sahaları dolduruyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan ve 12 Ağustos’ta tekrar açılan halı sahalara HES kodu ile giriş dönemi başladı. Halı sahaya maç yapmak için gelen vatandaşlar, görevli personele HES kodunu bildiriyor, kodu olmayanlar ise “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kodunu alarak maçlara dahil oluyor. Her maç arasında futbol topu ve tesisin kapalı alanları görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. HES kodu zorunluluğu getirilen halı sahalarda vatandaşlar da halı saha işletmecileri de uygulamanın memnuniyetini yaşıyor. Uşak’taki halı saha işletmecisi Mehmet Çayır, “Bu uygulama sayesinde müşterilerimizin hastalığı taşıyıp taşımadığını biliyoruz. Gönül rahatlığıyla tesislerimizi kullanıma açabiliyoruz. Bizler de müşterilerimize spor yapmaları için en sağlıklı ortamı yaratmaya çalışıyoruz” dedi.