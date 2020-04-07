Uşaklılar, önlemlere uymadı!

UŞAK’TA, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gözlendi. Sokakta bisiklet kullanan çocukların yanısıra birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen kalabalık ortamlarda maske takmaması dikkat çekti. Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve banklarda da sosyal mesafe kuralına uymadan oturup, kalabalık oluşturanlar da tepki çekti. Uşak Mende Pazarı’nda satış yapan Elif Özkan, “Çok fazla yasaklara uyulmadığını görüyoruz. Maske takmayanlar var. Kimisi yasak olmasına rağmen çocuklarını da dışarı çıkarmış. Yasağa rağmen 65 yaş üzeri kişilerin de sokakta olduğunu görüyoruz. Yasakların çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyorum” dedi.