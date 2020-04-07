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    HaberlerEge Haberleri Uşaklılar, önlemlere uymadı!
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    07.04.2020 - 07:00 | | Feyzi Davulcu DHA

    Uşaklılar, önlemlere uymadı!

    UŞAK’TA, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gözlendi.

    Uşaklılar, önlemlere uymadı!

    UŞAK’TA, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gözlendi. Sokakta bisiklet kullanan çocukların yanısıra birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen kalabalık ortamlarda maske takmaması dikkat çekti. Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve banklarda da sosyal mesafe kuralına uymadan oturup, kalabalık oluşturanlar da tepki çekti. Uşak Mende Pazarı’nda satış yapan Elif Özkan, “Çok fazla yasaklara uyulmadığını görüyoruz. Maske takmayanlar var. Kimisi yasak olmasına rağmen çocuklarını da dışarı çıkarmış. Yasağa rağmen 65 yaş üzeri kişilerin de sokakta olduğunu görüyoruz. Yasakların çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyorum” dedi. 

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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