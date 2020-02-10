Uşakspor, evinde rüzgar gibi esti

Maçın 2. dakikasında gol perdesini aralayan Kadir Arı, 36. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarısı 2-0 Uşakspor üstünlüğü ile tamamlanan maçın 69. ve 84. dakikasında attığı goller karşılaşmayı 4-0’a taşıyan Yaser Yıldız, siyah beyazlıların skorunu belirledi. Uşak 3 puana 4 golle ulaşırken haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı.