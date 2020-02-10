10.02.2020 - 00:00 |
Uşakspor, evinde rüzgar gibi esti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Uşakspor, evinde yakın takipçisi Sivas Belediyespor’u 4-0 yenerek derin nefes aldı.
Maçın 2. dakikasında gol perdesini aralayan Kadir Arı, 36. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarısı 2-0 Uşakspor üstünlüğü ile tamamlanan maçın 69. ve 84. dakikasında attığı goller karşılaşmayı 4-0’a taşıyan Yaser Yıldız, siyah beyazlıların skorunu belirledi. Uşak 3 puana 4 golle ulaşırken haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı.
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