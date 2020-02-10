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    HaberlerEge Haberleri Uşakspor, evinde rüzgar gibi esti
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    10.02.2020 - 00:00 |

    Uşakspor, evinde rüzgar gibi esti

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Uşakspor, evinde yakın takipçisi Sivas Belediyespor’u 4-0 yenerek derin nefes aldı.

    Uşakspor, evinde rüzgar gibi esti

    Maçın 2. dakikasında gol perdesini aralayan Kadir Arı, 36. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarısı 2-0 Uşakspor üstünlüğü ile tamamlanan maçın 69. ve 84. dakikasında attığı goller karşılaşmayı 4-0’a taşıyan Yaser Yıldız, siyah beyazlıların skorunu belirledi. Uşak 3 puana 4 golle ulaşırken haftayı 28 puanla 11. sırada tamamladı.

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