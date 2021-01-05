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    HaberlerEge Haberleri Uşakspor, Niğde’ye karşı
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    05.01.2021 - 00:01 |

    Uşakspor, Niğde’ye karşı

    2. Lig’de Uşakspor, ligin ilk devresinin son maçında yarın 13.00’te Niğde Anadolu FK’yı ağırlayacak.

    Uşakspor, Niğde’ye karşı

    Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde Uşak Spor Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda bütün planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla maça hazırlanan Uşakspor, bu maçta 3 puana ulaşarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Teknik Direktör Erkin Şimşir, “Uşakspor, hedefi olan bir takım. İlk yarıyı da taraftarımızın mutlu olacağı bir noktada tamamlamak istiyoruz. Niğde Anadolu FK önünde iyi bir futbolla 3 puana ulaşmak istiyoruz” dedi.

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