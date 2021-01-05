Uşakspor, Niğde’ye karşı

Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde Uşak Spor Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda bütün planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla maça hazırlanan Uşakspor, bu maçta 3 puana ulaşarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Teknik Direktör Erkin Şimşir, “Uşakspor, hedefi olan bir takım. İlk yarıyı da taraftarımızın mutlu olacağı bir noktada tamamlamak istiyoruz. Niğde Anadolu FK önünde iyi bir futbolla 3 puana ulaşmak istiyoruz” dedi.