19.08.2020 - 07:00 |
Uşakspor, Serhat’ı renklerine bağladı
TFF 2. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını 1 Eylül Stadı’ndaki antrenmanlarla sürdüren Uşakspor, dış transferde Zonguldak Kömürspor’dan Serhat Baştan’ı renklerine bağladı.
TFF 2. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını 1 Eylül Stadı’ndaki antrenmanlarla sürdüren Uşakspor, dış transferde Zonguldak Kömürspor’dan Serhat Baştan’ı renklerine bağladı. Kariyerinde Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Derincespor, Diyarbekirspor ve Menemenspor formalarını da giyen 27 yaşındaki forvet, geçen sezon Zonguldak’ta 25 maçta 10 golle oynadı. Serhat, Menemenspor’da 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşadı.