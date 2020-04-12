Uşak’ta 121 kişi evlere geri döndü

Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler sırayla otobüslere bindirildi. 14 günlük karantina sürecinde kovid-19 testleri yapılan 121 kişinin arasında pozitif vaka olmadığı öğrenildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Misafirlerimizin hiç birinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. En iyi şekilde misafir etmek istediğimiz vatandaşlarımıza sağlık diliyorum” diye konuştu. l FEYZİ DAVULCU DHA