12.04.2020 - 00:03 |
Uşak’ta 121 kişi evlere geri döndü
UŞAK’ta KKTC’den gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda bulunan 121 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.
Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler sırayla otobüslere bindirildi. 14 günlük karantina sürecinde kovid-19 testleri yapılan 121 kişinin arasında pozitif vaka olmadığı öğrenildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Misafirlerimizin hiç birinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. En iyi şekilde misafir etmek istediğimiz vatandaşlarımıza sağlık diliyorum” diye konuştu. l FEYZİ DAVULCU DHA
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.