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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta 238 bin ton pancar işlenecek...
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    21.12.2020 - 00:02 |

    Uşak’ta 238 bin ton pancar işlenecek...

    UŞAK Şeker Fabrikası, yeni üretim döneminde 238 bin ton pancarı işleyerek, 33 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 70 bin ton küspe elde edecek.

    Uşak’ta 238 bin ton pancar işlenecek...

    Fabrikanın ilk açıldığı yılda bin 263 ton pancar işleyerek 114 ton kristal şeker ürettiğini ifade eden Türkşeker, “Fabrika için ekim yapılan alanlarda dekar başına en yüksek verim 2016’da gerçekleşti. Tarihinde en az kaybın olduğu 2019’da tesellüm edilen 213 bin 316 ton pancarın yüzde 80’ine denk gelen 169 bin 965 ton doğrudan fabrikaya nakledildi. 11 Eylül’de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 238 bin ton pancarı işleyerek, 33 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 70 bin ton küspe elde edecek” açıklamasında bulundu. l DHA

     

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