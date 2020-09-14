Uşak’ta 65 yaş üstü yasakları

Vali Funda Kocabıyık başkanlığında olağanüstü toplanan Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pazar alanlarında yoğunluğun arttığı 14.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne girişleri yasaklanmasına karar verdi. Toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun fazla olduğu 07.00- 10.00 ile 16.00- 19.00 saatleri arasında da 65 yaş üstü vatandaşın toplu araçları kullanmamasına karar verildi. Ayrıca fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 20 oranında ayakta yolcu taşınabileceği açıklandı.



HES aranacak



Öte yandan kentte fuar, konser, açılış gibi tüm toplu etkinliklerle, vatandaş yoğunluğunu artıran ikram dağıtımları yasaklandı. HES güvenli alan uygulamasının da; konaklama ve turizm işletme belgesi olan tesislerde, halı saha, spor merkezleri, iş yerleri (lokanta, restoran, kafe vb.), banka ve PTT şubelerinde uygulanması kararlaştırıldı.