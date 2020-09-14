BİST1.1030.33EURO8.870.20USD7.470.02ALTIN466.870.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta 65 yaş üstü yasakları
    ABONE OL
    14.09.2020 - 00:02 |

    Uşak’ta 65 yaş üstü yasakları

    Uşak’ta 65 yaş üstü vatandaşın belli saatlerde pazar yerlerine girişi ve toplu ulaşım araçlarını kullanması yasaklandı.

    Uşak’ta 65 yaş üstü yasakları

    Vali Funda Kocabıyık başkanlığında olağanüstü toplanan Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pazar alanlarında yoğunluğun arttığı 14.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne girişleri yasaklanmasına karar verdi. Toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun fazla olduğu 07.00- 10.00 ile 16.00- 19.00 saatleri arasında da 65 yaş üstü vatandaşın toplu araçları kullanmamasına karar verildi. Ayrıca fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 20 oranında ayakta yolcu taşınabileceği açıklandı.

    HES aranacak

    Öte yandan kentte fuar, konser, açılış gibi tüm toplu etkinliklerle, vatandaş yoğunluğunu artıran ikram dağıtımları yasaklandı. HES güvenli alan uygulamasının da; konaklama ve turizm işletme belgesi olan tesislerde, halı saha, spor merkezleri, iş yerleri (lokanta, restoran, kafe vb.), banka ve PTT şubelerinde uygulanması kararlaştırıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da!

    13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da!

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

    Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

    Sıradaki Haber