Uşak’ta baraj seviyeleri yüzde 10’da

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentteki barajlardaki doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğünü bildirdi. Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi Toplantısı’nda konuşan Kocabıyık, “Su kıtlığına yönelik iyi bir planlama yapmamız ve gerekli tedbirleri alıp en hızlı şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. En tabii ihtiyacımız olan suyu en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda burada olan tüm yetkililerimize önemli görevler düşüyor. Herkesin, üzerine düşen görevi yerine getireceğine, çocuklarımızın geleceği için, onlara su kıtlığını miras bırakmamak için elinden gelenin fazlasını yapacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Toplantıya katılan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, hemşehrilerini suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.