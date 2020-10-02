85,74BİST1.1440.00EURO9.110.19USD7.750.11ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta Biyoteknoloji Kongresi
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    Uşak’ta Biyoteknoloji Kongresi

    2.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde bugün başladı.

    Uşak’ta Biyoteknoloji Kongresi

    2.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde bugün başladı. Yarın sona erecek etkinlikte, akademisyenlerin son bilimsel gelişmeleri içeren çalışmaları sunulacak.
    Onursal Başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, kongre başkanlığını ise Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün yaptığı kongre, pandemi dolayısıyla online yapılıyor.
    Kongreden, pandemiyle mücadele açısından faydalı sonuçların çıkacağını dile getiren Savaş, “Disiplinler arası olan kongremizde sunulan bildirilerin, ülkemiz ve dünya bilimi açısından, özellikle de Kovid-19 ile ilgili olarak yeni gelişmelerin tartışılmasına katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber