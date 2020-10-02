Uşak’ta Biyoteknoloji Kongresi

2.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde bugün başladı. Yarın sona erecek etkinlikte, akademisyenlerin son bilimsel gelişmeleri içeren çalışmaları sunulacak.

Onursal Başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, kongre başkanlığını ise Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün yaptığı kongre, pandemi dolayısıyla online yapılıyor.

Kongreden, pandemiyle mücadele açısından faydalı sonuçların çıkacağını dile getiren Savaş, “Disiplinler arası olan kongremizde sunulan bildirilerin, ülkemiz ve dünya bilimi açısından, özellikle de Kovid-19 ile ilgili olarak yeni gelişmelerin tartışılmasına katkı sunacağına inanıyorum” dedi.