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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta gözler kum voleybolunda
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    24.08.2020 - 00:00 |

    Uşak’ta gözler kum voleybolunda

    Çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve sportif yaşamı teşvik etmek üzere önemli çalışmalara imza atan Uşak Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kum Voleybolu Turnuvası, bu yıl da Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

    Uşak’ta gözler kum voleybolunda

    Sporcuların ve hakemlerin ateş ölçümü yapılarak el dezenfektanı ile hijyen kuralları sağlandı. Atapark’ta düzenlenen turnuva 11 gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Farklı yaş gruplarından toplamda 36 erkek ve 30 kadın sporcu mücadele edecek. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Nefes kesen mücadelelerin yaşanacağı turnuvanın sportmence geçmesini temenni ediyor, katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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