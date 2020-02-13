13.02.2020 - 00:03 |
Uşak’ta İZ-GE projesi başladı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında merkez ve ilçelerinde yürütülecek Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi (İZ-GE) başladı. Vali Kocabıyık, projenin amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti, “İZ-GE projesinin amacı, ilimizdeki eğitim kurumlarının temel sorunlarına çözüm bularak marka değerini artırmak. Öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle desteklenecek” dedi. l DHA
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