Uşak’ta kahvehaneler müşterilerle buluştu

İşletmecileri ziyaret eden Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kahvehane sahipleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İşletme sahibi Halil Baş da, “Kahvehanelerin tekrar açılması bir yönden çok iyi oldu. Kahvecilikten önce TIR şoförüydüm. Kapalı olduğu süreçte yine TIR şoförlüğü yaparak geçindim” diye konuştu.