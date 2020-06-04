04.06.2020 - 00:01 |
Uşak’ta kahvehaneler müşterilerle buluştu
UŞAK’ta, kahvehaneler kapılarını müşterilerine açtı.
İşletmecileri ziyaret eden Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kahvehane sahipleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İşletme sahibi Halil Baş da, “Kahvehanelerin tekrar açılması bir yönden çok iyi oldu. Kahvecilikten önce TIR şoförüydüm. Kapalı olduğu süreçte yine TIR şoförlüğü yaparak geçindim” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."