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    07.02.2021 - 00:03 |

    Uşak’ta Kale yeniden

    AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde, tek listeyle yapılan seçimde İbrahim Enes Kale yeniden İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

    Uşak’ta Kale yeniden

    Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, gençlik olarak birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı. İl Gençlik Kolları Başkanı İKale, parti programı doğrultusunda el ele vereceklerini, AK Parti’nin başarısı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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