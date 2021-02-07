Uşak’ta Kale yeniden

Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, gençlik olarak birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı. İl Gençlik Kolları Başkanı İKale, parti programı doğrultusunda el ele vereceklerini, AK Parti’nin başarısı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.