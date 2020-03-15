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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta kapsamlı çalışma
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    15.03.2020 - 00:06 |

    Uşak’ta kapsamlı çalışma

    Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüse karşı Uşak Belediyesi önlemlerini artırdı.

    Uşak’ta kapsamlı çalışma

    Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gün içinde pek çok kişinin kullandığı halk otobüslerinde, duraklarda, camilerde, semt pazarlarında, otobüs terminalinde ve parklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Çakın, “Çalışmaların kapsamını genişletilip halk sağlığının temini için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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