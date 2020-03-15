Uşak’ta kapsamlı çalışma

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gün içinde pek çok kişinin kullandığı halk otobüslerinde, duraklarda, camilerde, semt pazarlarında, otobüs terminalinde ve parklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Çakın, “Çalışmaların kapsamını genişletilip halk sağlığının temini için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.