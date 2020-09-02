Uşak’ta KPSS için tüm önlemler alındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Eylül’de yapılacak Kamu Personel Seçme (KPSS) Lisans ve 20 Eylül’deki KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantıda sınavlar için yeni normal koşullar çerçevesinde tedbirler aldıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sınav günlerinde halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu adaylarımızın sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri için önem arz etmekte” dedi.

Savaş, Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü de kutladı, “Cennet vatanımıza ve kutsal değerlerimize, Türk milleti olarak bugün de yine canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.