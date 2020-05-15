Uşak’ta minikler sürprizle uyandı

Uşak Belediyesi, uzun bir aranın ardından sokağa çıkan miniklere güzel bir sürpriz hazırladı. Kentteki hemen her parka, pankart asan ve çocuklar için Türk bayrakları, balonlar ve fotoğraf çekimleri için özel platformlar yerleştiren belediye, insanların yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu. Özel dizayn edilen kamyonetle sokaklar dolaşıldı, çocuklara resim defteri, balon, bayrak hediye edildi. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Onların mutluluğu hepimizin ortak düşüncesi. Biz de bu mutlulukta payımız olsun istedik. Ailelerden aldığımız iyi dilekler ve olumlu mesajlar bizleri çok mutlu etti. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.