Uşak’ta sürücülerin tipiyle mücadelesi

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı. Bazı tır sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. l AA