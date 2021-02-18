BİST1.541-0.14EURO8.410.28USD6.960.05ALTIN397.43-1.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta sürücülerin tipiyle mücadelesi
    ABONE OL
    18.02.2021 - 01:45 |

    Uşak’ta sürücülerin tipiyle mücadelesi

    Uşak’ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara’ya bağlayan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

    Uşak’ta sürücülerin tipiyle mücadelesi

    Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı. Bazı tır sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korku dolu anlar! 1 saat devam etti...

    Korku dolu anlar! 1 saat devam etti...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı!

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı!

    Sıradaki Haber