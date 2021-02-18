18.02.2021 - 01:45 |
Uşak’ta sürücülerin tipiyle mücadelesi
Uşak’ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara’ya bağlayan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı. Bazı tır sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. l AA