Uşak’ta termal kamera

Ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülmeye başlandı. Ayrıca kurum içerisine sosyal mesafeyi sağlayacak uyarı levhaları ile dezenfektanlar yerleştirdi.

Sağlık çalışanlarına sürpriz

Uşak Belediyesi sağlık çalışanları için de anlamlı bir sürpriz hazırladı. Sokağa çıkan tüm sağlık personelleri kentteki açık hava reklam alanlarında kendileri için yayınlanan teşekkür mesajlarıyla güne başladı.