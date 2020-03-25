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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta termal kamera
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    25.03.2020 - 00:03 |

    Uşak’ta termal kamera

    Uşak Belediyesi, koronavirüsün şehirde yayılmasını engellemek amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalara bir yenisini daha ekleyip kurum girişine termal kamera yerleştirdi.

    Uşak’ta termal kamera

    Ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülmeye başlandı. Ayrıca kurum içerisine sosyal mesafeyi sağlayacak uyarı levhaları ile dezenfektanlar yerleştirdi.

    Sağlık çalışanlarına sürpriz

    Uşak Belediyesi sağlık çalışanları için de anlamlı bir sürpriz hazırladı. Sokağa çıkan tüm sağlık personelleri kentteki açık hava reklam alanlarında kendileri için yayınlanan teşekkür mesajlarıyla güne başladı.

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