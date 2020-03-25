25.03.2020 - 00:03 |
Uşak’ta termal kamera
Uşak Belediyesi, koronavirüsün şehirde yayılmasını engellemek amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalara bir yenisini daha ekleyip kurum girişine termal kamera yerleştirdi.
Ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülmeye başlandı. Ayrıca kurum içerisine sosyal mesafeyi sağlayacak uyarı levhaları ile dezenfektanlar yerleştirdi.
Sağlık çalışanlarına sürpriz
Uşak Belediyesi sağlık çalışanları için de anlamlı bir sürpriz hazırladı. Sokağa çıkan tüm sağlık personelleri kentteki açık hava reklam alanlarında kendileri için yayınlanan teşekkür mesajlarıyla güne başladı.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.