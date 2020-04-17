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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta yatırım engel tanımıyor
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    17.04.2020 - 00:04 |

    Uşak’ta yatırım engel tanımıyor

    Uşak’ta yatırım engel tanımıyor

    Sağlık tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam eden Uşak Belediyesi, şehir genelindeki saha çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sağlık tedbirleri kapsamında, maske ve dezenfektan üretiminden ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz gıda kolisine, meyve ve sebze yardımlarına kadar birçok önemli faaliyette bulunan belediye, Nuri Şeker Caddesi’nde yapımı süren yol ve kaldırım, Fatih Pazar Yeri’ndeki cephe kapama, Şehit Ali Çınar Sokak’taki yol açma ve genişletme, 4. Çevre Sokak’taki yol ve kaldırım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Uşak’ta sürecin her anlamda başarılı bir biçimde yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Mehmet Çakın, insan merkezli projeler yapıldığını aktardı ve vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

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