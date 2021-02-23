Uşak’taki üretime bilgimizi katıyoruz

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO), Türk Patent ve Marka Kurumu ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Sınai Mülkiyet Hakları adlı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi’nin ilk beş ihtisaslaşma üniversitesinden biri olarak Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında ihtisaslaştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “İlimizin deri, tekstil ve seramik alanlarında oldukça iyi fakat bir marka yaratma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu bağlamda ilk iş olarak bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla toplantılar düzenledik. Sektörün ihtiyaçlarını, üniversiteden beklentilerini dinledik” dedi. Alın terinin yanına bilgi terinin eklenmesi gerektiğini dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

Markalaşma adımları atılıyor

“Türkiye’de bir ilk olan ve üç alanı kapsayan tasarım merkezini açtık. 2018 yılı sonunda Uşak Üniversitesi bünyesinde ihtisaslaşma kapsamında DTS Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurduk. Tasarım merkezimizde yapılan deri giyim ve aksesuar tasarımlarını ilk olarak cezaevi ile paylaştık. Üretilen ürünlerle beraber cezaevinin kazancının üç katına çıktı. Markalaşma yönünde önemli adımlar atıldı. Ayrıca Uşak ilinde faaliyet gösteren seramik fabrikalarının yurt dışından temin ettikleri tasarımlar artık üniversitemiz bünyesinden karşılanıyor. Böylece dışa bağımlılık azalıyor. Yapılan tasarımlarımız İtalya’da sergilendi ve büyük beğeni aldı. Yaptığımız protokolle 112 Acil Servis kıyafetleri DTS Tasarım Merkezimizde yapılmaktadır. PTT ve Orman Genel Müdürlüğü’nün çalışma kıyafetlerinin tasarım süreçleri devam etmekte.”