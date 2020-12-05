‘Üst sıralara tırmanacağız’

Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maça çıkış yakalama fırsatı olarak bakan Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Kenan Atik, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Yeşil siyahlılarda geçen hafta Medipol Başakşehir deplasmanında takımı sahaya çıkaran, bu hafta başında ise antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Atik, güçlü rakip önünde galibiyet hedeflediklerini söyledi. Atik, “Başakşehir önünde ligde 3 maç sonra puan alıp moral kazandık. Fenerbahçe’ye karşı en iyi oyunumuzu oynayıp sahadan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımız bu maçın öneminin bilincinde. Puan tablosundaki yerimiz bize yakışmıyor. Sahada iyi bir Denizlispor izletip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Amacımız kısa sürede üst sıralara tırmanmak” diye konuştu.